Mertens rifiuta l’offerta del Napoli, si inserisce il Milan

Dries Mertens avrebbe rifiutato la prima offerta del Napoli. Da 7Gold danno possibile un inserimento del Milan

Il rinnovo del belga non va come si sperava. Dries Mertens avrebbe difatti rifiutato la prima offerta del Napoli, che gli avrebbe offerto meno di quanto percepisce al momento. Il contratto che scadrà a fine stagione, difatti, garantisce al calciatore 4 milioni di euro annui.

Aurelio De Laurentiis e la dirigenza, non lo nascondono, stanno cercando di abbassare vertiginosamente il monte ingaggi. Motivo per cui anche Lorenzo Insigne avrebbe scelto di andar via, per sposare il progetto del Toronto.

Un’offerta troppo bassa e il Milan che ci prova

L’offerta fatta arrivare dal Napoli al belga, lo riportano da 7Gold, è di 2.8 milioni a stagione. Una cifra che sta facendo tentennare il giocatore, che potrebbe valutare altre possibilità. Le parole dei giornalisti di 7Gold sono chiare: “Il centravanti belga non è intenzionato ad accettare la proposta economica di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli gli avrebbe offerto una cifra decisamente inferiore rispetto al suo attuale ingaggio”.

Poi aggiungono: “Dries Mertens – come riporta 7 Gold – percepisce un ingaggio pari a circa quattro milioni di euro a stagione, il Napoli gliene ha offerti circa 2.8, ma il calciatore avrebbe declinato la proposta. Nonostante in tanti diano ormai per fatto il passaggio di Andrea Belotti al Milan, la dirigenza del Diavolo non molla l’ex Psv. I rossoneri anche in passato fecero dei tentativi per Dries Mertens e sono intenzionati a riprovarci”. Milan dunque in agguato e che potrebbe sgambettare il Napoli, nonostante il probabile acquisto di Andrea Belotti.