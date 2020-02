Mertens-Roma, valutazioni in corso: gli ultimi aggiornamenti

Tra i primi nomi sul taccuino del direttore sportivo della Roma Petrachi in vista del prossimo anno c’è quello di Dries Mertens, attaccante in scadenza di contratto con il Napoli a giugno e pronto a lasciare i partenopei a parametro zero. I giallorossi hanno già avuto contatti con l’entourage del giocatore, ma la trattativa non è semplice.

GRADIMENTO – Mertens nell’ultimo mese ha visitato la capitale un paio di volte, ha incontrato gli uomini mercato della Roma e aperto all’ipotesi giallorossa. Tuttavia il belga si è preso del tempo per riflettere sulle varie proposte giunte nelle ultime settimane.

CONCORRENZA – Sul giocatore, oltre alla Roma, ci sono anche Inter e Chelsea, che già a gennaio hanno provato a strappare il giocatore agli azzurri trovando il secco ‘no’ di Aurelio De Laurentiis. Il club londinese aveva messo sul piatto una decina di milioni, ma il club partenopeo ha rispedito la proposta al mittente.

SCENARI FUTURI – La Roma resta in corsa e fa sul serio, l’obiettivo di Petrachi è battere la concorrenza sul tempo, per questo motivo i contatti sono già iniziati e nei prossimi giorni ce ne saranno degli altri. Mertens riflette, la Roma al momento è in pole, ma occhio alle possibili sorprese.