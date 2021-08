Michelle Hunziker, crisi con Tommaso Trussardi? Risponde la conduttrice

Michelle Hunziker è uno dei volti più amati delle tv italiana. La sua spontaneità e solarità ha fatto innamorare milioni di italiani, per questo il gossip non può stare lontano da lei. In questo periodo, sono circolate diverse voci circa una forte crisi con Tommaso Trussardi. Quale sarà la verità?

L’AMORE CON TRUSSARDI – La showgirl e il famoso imprenditore nel settore della moda sono sposati dal 2014 e sono una delle coppie più affiatate (ma anche riservate) del mondo dei vip. I due hanno anche avuto due bambine, Sole e Celeste, le quali stanno crescendo in una grande famiglia amorevole.

Tuttavia, in questo ultimo periodo i fan più accaniti della coppia avrebbero notato una sorta di distaccamento tra Michelle e Tommaso. Assurdo anche solo pensarlo, ma stando alle voci circolate sul web sembrerebbe che i due stiano attraversando un periodo di crisi.

LA RISPOSTA DI MICHELLE – La showgirl, però, ha rivelato come stanno davvero le cose al settimanale Oggi. “Ma quale crisi con Tommaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie” ha fatto chiarezza Michelle. Anzi, la famiglia si sta per preparare ad una meravigliosa vacanza sulle Dolomiti.

“Mio marito ama la montagna. Le nostre estati ormai sono in vetta: adoriamo quei luoghi” ha aggiunto la Hunziker. La donna, inoltre, si è lasciata andare anche ad alcune considerazioni sul periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia. Vi ricordiamo che sua figlia Aurora (avuta con Erosa Ramazzotti) ha avuto il virus, pertanto ha detto la sua sul vaccino: “Ognuno deve decidere in coscienza cosa è giusto. Io trovo corretto farlo e l’ho fatto. Quando parlo di “coscienza” intendo proprio il pensare anche agli altri, alla famiglia, alla comunità”. Nessuna crisi di coppia, quindi, ma solo tanto amore e tranquillità, all’insegna di una vacanza tutta in sicurezza.