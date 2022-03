Michelle Hunziker, da quanto va avanti la storia con Giovanni? Le indiscrezioni di Oggi

Dopo l’annuncio della separazione con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è rimasta costantemente nel mirino del gossip. Recentemente, infatti, la conduttrice è stata avvistata insieme a Giovanni Angiolini, un volto per nulla sconosciuto nel mondo dello spettacolo.

Riguardo alla nuova storia della Hunziker, il settimanale Oggi ha deciso di rivelare alcune indiscrezioni. In molti, infatti, hanno iniziato a chiedersi se proprio Angiolini sia una causa o una conseguenza della separazione della donna.

LE INDISCREZIONI DEL MAGAZINE – Qualche settimana fa a lasciare spiazzati gli amanti della cronaca rosa è stata la paparazzata che ha visto protagonista proprio la conduttrice. Michelle è stata infatti fotografata insieme a Giovanni, ex concorrente del Grande Fratello. I due sono stati immortalati in effusioni che non lasciavano alcun dubbio.

Ad insospettire è stato proprio il silenzio della conduttrice davanti allo scoop. In passato, infatti, Michelle Hunziker ha spesso smentito o commentato i flirt a lei attribuiti. Questa volta, però, sia lei che l’ex volto del GF hanno preferito il silenzio.

Da quanto scoperto dal settimanale di Carlo Verdelli, Michelle e Giovanni, insieme a degli amici, lo scorso 23 gennaio, ossia cinque dopo l’annuncio della separazione, erano in un ristorante ad Alghero. Il magazine, però, ha anche parlato della situazione tra la Hunziker e l’ex marito.

Da quanto scoperto dalla rivista di Carlo Verdelli, Michelle e Tomaso avrebbero vissuto per un anno separati in casa prima dell’annuncio ufficiale. Angiolini, quindi, non sarebbe affatto la causa di questa separazione, dato che il matrimonio della conduttrice era arrivato al capolinea.