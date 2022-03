Michelle Hunziker, fanno discutere le sue foto alle Maldive: l’attacco di Zoe Cristofoli e Selvaggia Lucarelli

Dopo il recente successo di Michelle Impossibile, Michelle Hunziker è finita al centro delle polemiche per il suo viaggio alle Maldive. La conduttrice televisiva ha deciso di staccare la spina e volare nel paradiso tropicale con due amiche, anche per non pensare troppo al suo divorzio da Tomaso Trussardi. Tuttavia, qualcuno non ha apprezzato particolarmente le ultime dichiarazioni fatte. Vediamo cosa ha detto.

La guerra in Ucraina condiziona le pubblicazioni sul web

Ormai aprendo qualsiasi social è quasi impossibile non trovare contenuti inerenti alla tragedia che sta vivendo l’Ucraina, a causa dell’invasione della Russia. Influencer, attori, presentatori e tutto il mondo dello spettacolo si è schierato con la popolazione ucraina e cercato di fare informazione nei limiti del possibile e aiutare con raccolte benefiche. Anche Michelle ha deciso di pubblicare in rete il suo pensiero direttamente dalle Maldive: questa sua mossa non è piaciuta agli utenti social, anche ai più famosi.

La presentatrice, nello specifico, ha dichiarato di sentirsi in difficoltà e di provare disagio perché lei è serenamente in vacanza mentre gli ucraini lottano per la sopravvivenza e scappano dal loro Paese. Tuttavia, dopo questo messaggio, la Hunziker ha continuato a pubblicare contenuti come se nulla fosse; ed è proprio qui che in molti l’hanno criticata.

L’attacco di Selvaggia Lucarelli e Zoe Cristofoli

Queste sue recenti affermazioni non sono sfuggite a Selvaggia Lucarelli, la quale senza fare nomi ha deciso di dedicare un pensiero molto forte e diretto: “Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente”.

Non solo la giornalista, ma anche Zoe Cristofoli, influencer ex di Corona e ora fidanzata con il calciatore del Milan Theo Hernandez, ha deciso di scagliarsi contro la presentatrice (anche lei senza fare nomi). “Davvero mi dà tanta rabbia vedere persone molto più conosciute di me che dovrebbero avere la responsabilità di fare qualcosa, non tanto a livello monetario quanto di informazione… Io non dico di non vivere le nostre vite, di non lavorare, di non portare a termine i nostri progetti, soprattutto chi lavora qui e ha contratti programmati con aziende, brand…” ha esordito la ragazza.

“Oppure di non postare momenti felici della vostra e nostra vita. La vita non si ferma… Ma il viaggio alle Maldive di chi ha milioni di followers con scritto buona giornata, un sorriso magari anche NO. Non ve lo ordina mica il dottore di postare“ ha sottolineato la tatuatrice, la quale ha ribadito con forza il concetto “Non è obbligatorio postare”. Attualmente la Hunziker non ha risposto a queste accuse.