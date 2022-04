Michelle Hunziker racconta la sua esperienza nella setta di Santona Clelia

Michelle Hunziker è una dei volti più noti della televisione italiana. L’ex modella svizzera è arrivata in Italia agli inizi degli anni 90′, per poi cominciare nel campo della telvisione durante la stagione 1994-1995, nella trasmissione Buona Domenica condotta da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti come concorrente del concorso di bellezza Miss Buona Domenica. Da quel momento in poi la sua carriera è andata in crescendo, ed oggi è una delle conduttrici televisi più apprezzate nel nostro paese.



Il 31 ottobre del 2017 uscì il suo libro autobiografico, in cui la Hunziker racconta tutti gli aspetti della sua vita: un fatto che ha incuriosito molto, e stesso lei lo ha raccontato e la partecipazione per ben 5 anni in una setta. Successivamente ci sono state occasioni in cui la conduttrice ha voluto raccontare ciò che ha vissuto in quegli anni. L’ultima confessione all’interno del programma Domenica In di Mara Venier, in cui numerose sono state le rivelazioni inedite di ciò che ha vissuto quando la setta le ha portato via alcuni anni della sua vita.

La sua partecipazione a questa clan sarebbe durato dal 2001 al 2006, il periodo più buio per Michelle. Era il periodo di quando la Hunziker era ancora sposata con il cantante romano Eros Ramazzotti. E sarebbe stata proprio la setta la causa del fallimento dello splendido matrimonio tra la showgirl e il cantante. Secondo le sue confessioni, per lei diventò una vera e propria ossessione questa congrega e le sue regole, tanto da definirla come una dipendenza.

Le regole da seguire erano abbastanza rigide, in quanto alla conduttrice era stato imposto di seguire un percorso purificatore in cui doveva totalmente cambiare il proprio stile di vita. E così, Michelle, ha dovuto seguire un periodo di grande astinenza in cui 3 erano le tappe fondamentali. La dieta, l’astinenza sessuale e la vita ascetica. È lei stessa ad aver raccontato di non aver avuto rapporti sessuali per bene 4 anni.

È riuscita a chiudere quel capitolo della sua vita, e adesso la conduttrice sembra essere nata per la seconda volta. Fortunatamente è riuscita ad andare avanti anche grazie alla presenza della sua piccola Aurora, figlia che che oggi segue le orme della madre, dalla quale ha sicuramente preso il talento e la bellezza. Proprio per ciò che ha vissuto in passato che, Michelle, ha preso la decisione di realizzare l’associazione Doppia Difesa. Così che le donne d’Italia possano avere il supporto necessario per affrontare momenti abbastanza difficili.