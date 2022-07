Michelle Hunziker, storia seria con Giovanni Angiolini: presentazioni in famiglia

Tempo di presentazioni in famiglia per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: la storia d'amore decolla e procede a gonfie vele

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini prosegue a gonfie vele e non sembrerebbe volersi arrestare. Ufficialmente legati dalla scorsa primavera, ora è tempo delle presentazioni in famiglia.

Presentazioni in famiglia

Pare che la showgirl abbia presentato il nuovo fidanzato a sua figlia Aurora Ramazzotti, avuta con il celebre cantante Eros, e al suo fidanzato Goffredo Cerza. I paparazzi del settimanale Nuovo li hanno beccati a cena per le strade di Milano. Stando alle foto circolate, sembrerebbe esserci una bella intesa con la figlia ma anche con il suo fidanzato.

Nelle immagini pubblicate dalla rivista, il quartetto appare felice e sereno. Dopo la serata, Aurora e Goffredo sono andati in un hotel lussuoso a Milano dove hanno concluso la serata.

Per quanto riguarda la coppia formata da Michelle e Giovanni, i due non hanno ancora parlato pubblicamente della loro storia d’amore. Sta di fatto che con il passare del tempo la showgirl e il medico continuano a trascorrere momenti passionali e amorevoli.

Chi è Giovanni Angiolini

In molti lo ricorderanno per aver partecipato ad una vecchia edizione del Grande Fratello. Il medico ortopedico a quei tempi intrecciò una storia d’amore con Mary Falconieri, con la quale però non è andata bene. La rottura tra i due è stata molto burrascosa e successivamente l’uomo ha avuto altre frequentazioni. Giovanni non è mai stato sposato e non ha figli.