Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi contro Eros: “Meglio che ognuno stia al suo posto”

Nell’ultima settimana il gossip non ha fatto altro che discutere della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Insieme a questa notizia, si sono seguite le voci di un presunto riavvicinamento tra la conduttrice e il primo ex marito, Eros Ramazzotti.

Prontamente il cantante ha voluto smentire ciò, ammettendo che tra lui e Michelle è rimasto un ottimo e forte rapporto e di esserle vicino in questo duro momento.

L’ATTACCO DI TRUSSARDI – Qualcuno, però, sembra avere da ridire su quanto dichiarato da Ramazzotti. In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l’uomo ha parlato della fine del suo matrimonio con Michelle.

Oltre a smentire alcune voci attorno alla loro separazione, come una crisi che è iniziata durante il lockdown, ha lanciato un duro attacco ad Eros. Commentando le parole del cantante, Trussardi ha dichiarato: “Oggi so che dice di volerla aiutare a superare la negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto”.

Continuando con il discorso, Tomaso ha ricordato quanto dichiarato da Ramazzotti durante la sua ospitata allo spettacolo di Pio e Amedeo: “Già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante un’intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”.

Oltre a chiarire cosa pensa di quanto detto dal padre di Aurora, Trussardi ha voluto chiarire un altro punto. Negli ultimi giorni si è vociferato di presunti tradimenti da parte di Tomaso e che avrebbero portato alla separazione tra lui e Michelle Hunziker. L’uomo ha smentito categoricamente tali voci, dichiarando di non avere nessun’altra donna nella vita.