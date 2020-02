Milan, è crisi societaria: con l’addio di Boban e Maldini può salutare anche Ibra

Non è un momento semplice in casa Milan sul fronte societario, la dirigenza è spaccata in due: Boban e Maldini da un lato e Gazidis dall’altro. Proprio Boban, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, non ha usato mezzi termini per attaccare l’amministratore delegato rossonero. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Rangnick? Parlarne non fa bene a nessuno, la cosa peggiore è che questo evento destabilizzante avviene in un momento durante il quale la squadra sta crescendo e si vede un grande lavoro di Pioli. Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante. Non è da Milan, almeno quello che ci ricordavamo fosse il Milan. Abbiamo già parlato con Gazidis, per il bene del Milan è certamente necessario che il meeting con la proprietà avvenga al più presto. Unità significa condivisione e rispetto, la base di tutto e l’unica via per poter lavorare bene”.

POSSIBILE ADDIO – Stando a quanto riporta Repubblica, nel momento delicato rossonero a farne le spese potrebbero essere proprio Boban e Maldini. I due rischiano di essere messi da parte per lasciar spazio a vari dirigenti stranieri voluti da Gazidis.

ANCHE IBRA? – Sempre secondo Repubblica, tale situazione potrebbe riguardare da vicino anche la permanenza di Ibrahimovic in rossonero. In mancanza di Boban e Maldini, due figure chiave per il suo ritorno, lo svedese potrebbe fare le valigie.