Milan, la strategia di Gazidis: via Kjaer e Bonaventura a fine stagione

Tra i vari problemi da risolvere in casa Milan c’è sicuramente quello legato alla questione rinnovi, in primis quello di Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2021 e gestito da Mino Raiola. Quello del portiere non è però l’unico rinnovo sul banco.

STRATEGIA – Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan nelle prossime settimane è chiamato a risolvere le questioni relative a Kjaer e Bonaventura, con l’amministratore delegato Gazidis che avrebbe una strategia ben precisa. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“La strategia di Gazidis in questo caso è abbastanza chiara quando si tratta di trentenni come Kjaer e Bonaventura, vorrebbe liberarli e puntare sui giovani. Bisognerà discuterne e stabilire una visione comune.

Alla base di tutto c’è ovviamente il problema degli investimenti sul mercato: Maldini e Boban si sono ritrovati in alcune situazioni con le mani legate e anche questo ha creato malumore tra le due fazioni”.