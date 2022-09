Milan-Napoli, Fedele: “Se la sono fatta sotto”. Cassano: “Nel Napoli un fenomeno! Alla Juve rovinato un calciatore”

Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, arrivano pareri contrastanti da parte di alcuni opinionisti sportivi televisivi. Enrico Fedele, in particolare, ha criticato la prestazione della squadra e della maggior parte degli uomini scesi in campo.

“Contro il Milan è stato il peggiore Napoli che abbia visto in questa stagione. Rrahmani e Kim sembravano due ragazzi appena usciti dalla scuola calcio. Se la sono fatta sotto nove giocatori, un po’ tutti tranne due calciatori: Kvaratskhelia, l’unico che ha messo in seria difficoltà gli avversari, e Meret, che ha fatto decisamente bene e merita un ottimo voto in pagella“.

Tra i calciatori bocciati da Fedele, quindi, risulta anche Stanislav Lobotka, il quale è stato elogiato da parte di Antonio Cassano: “È una cosa meravigliosa da vedere in campo. In questo momento qua in poche squadra Lobotka non sarebbe titolare. Per me può giocare benissimo nel Barcellona o Bayern Monaco“.

Antonio Cassano, infine, ha parlato anche della Juventus e della stagione non proprio positiva: “Il Monza farà fatica a salvarsi, li ha presi a pallonate. Kostic è spaesato, Di Maria poverino secondo me non immaginava cosa avrebbe trovare, hanno rovinato anche il Fideo“.

“E poi non so che aggettivi usare per Vlahovic poverino, mi fa tenerezza, lo vorrei abbracciare. Fa una fatica“, ha concluso l’ex calciatore di Roma e Real Madrid.