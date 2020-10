Milan, Pioli ha messo gli occhi sul “nuovo Modric”: ma seguono anche Siviglia e Valencia

Prosegue il lavoro degli scout di calciomercato del Milan, che sono sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nell’organico a rinforzo di Pioli, soprattutto in vista della sessione di gennaio.

L’ultimo obiettivo è una promessa croata, definita da molti come aspirante “nuovo Modric”: parliamo di Lovro Majer, della Dinamo Zagabria. Il 22enne nelle 5 partire disputate con l’attuale club avrebbe già collezionato 2 goal e 2 assist.

Tuttavia, il centrocampista della nazionale under-21 croata, non avrebbe suscitato l’interesse dei soli rossoneri, ma anche del Siviglia, del Valencia e del Borussia Dortmund.

In Croazia sono in molti a paragonarlo a Modric, sia per tecnica che per capacità di duttilità in campo, e proprio per questo Massara ed il suo entourage ne avrebbero già chiesto informazioni.

Nel frattempo, importante è ricordare che a gennaio la dirigenza sarà sopratutto impegnata sul fronte rinnovi. Sono in molti, infatti, i big del Milan (vedi Donnarumma) in scadenza di contratto, con i quali urge prendere un accordo prima che sia troppo tardi.