Milan, rebus attacco: Calhanoglu provato alle spalle di Ibrahimovic

Sale l’attesa per il derby della Madonnina, in programma domenica sera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. In campo con il Milan di Pioli ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, grande ex della sfida. Lo svedese ha superato il problema al polpaccio e partirà dall’inizio.

CHI AL FIANCO DI IBRA? – Sciolti i dubbi sulla presenza dello svedese, il vero dilemma riguarda chi affiancherà l’attaccante in avanti. Stando alle ultime riportate da Sky Sport, Pioli stamani avrebbe provato il 4-4-1-1, con Leao e Rebic fuori, Calhanoglu trequartista alla spalle di Ibrahimovic e Bonaventura sulla fascia sinistra di centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONE – In difesa Conti e Musacchio favoriti rispettivamente su Calabria e Kjaer. A centrocampo Bennacer ha scontato il turno di squalifica e tornerà in regia al fianco di Kessié. Ecco le probabile formazione rossonera:

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli