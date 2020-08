Milan, spiragli di rinnovo contrattuale per Bonaventura: Napoli alla finestra

Nell’ultima giornata di campionato, Giacomo Bonaventura, al triplice fischio finale, è scoppiato in lacrime stendendosi sul terreno di gioco. Lacrime di addio e di gratitudine per la sua avventura al Milan, giunta ai titoli di coda.

Il centrocampista rossonero infatti è in scadenza contrattuale ed a breve si svincolerà, rappresentando così un’ottima occasione a parametro zero per le squadre interessate. Eppure, nonostante la situazione, una permanenza in quel di Milano non è da escludere.

Secondo Tuttosport infatti vi è ancora un flebile spiraglio per il rinnovo di Bonaventura col Milan. Il centrocampista ex Atalanta non ha ancora fatto sapere nulla sul proprio futuro, segnale di indecisione e di idee ancora poco chiare.

Ovviamente lo spiraglio di rinnovo contrattuale è veramente piccolo, eppure non è da escludere del tutto. A poter cambiare le carte in tavola, secondo il quotidiano sportivo italiano, potrebbe esserci l’ottimo finale di stagione rossonero sotto la guida di Stefano Pioli ed il conseguente entusiasmo ritrovato.

Nel caso di parametro zero ovviamente il cartellino di Giacomo Bonaventura fa gola a molti club, anche in Serie A. Tra questi sembra esserci soprattutto il Napoli, in questi ultimi anni spesso molto interessato al giocatore. Ad incentivare l’acquisto in azzurro quest’anno vi è anche Gennaro Gattuso, tecnico che conosce molto bene il ragazzo.