Milano: bimbo di 4 anni muore di peritonite dopo essere stato dimesso

Al pronto soccorso di Milano un bambino era arrivato intorno alle 23 con dolori alla pancia e vomito. Un dottoressa lo ha visitato e viene dimesso. Il giorno dopo muore a soli 4 anni stroncato da una peritonite. Ora la Procura vuole vederci chiaro e ipotizza un reato di omicidio colposo a carico del personale sanitario.

La vicenda risale allo scorso novembre. Solo adesso, però, la stampa l’ha trapelata. La procura di Milano ha aperto un fascicolo d’indagine per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario a carico di una specializzanda e del suo superiore di turno quella sera. Secondo una prima ricostruzione, i genitori avevano accompagnato il piccolo intorno alle 23 al pronto soccorso del Policlinico di Milano per vomito e forti dolori addominali.

Una dottoressa visita il bambino e gli diagnostica una gastroenterite. Gli prescrive poi del semplice paracetamolo da assumere nelle ore successive. Tuttavia qualcosa da storto. Il giorno dopo le condizioni del piccolo si aggravano ulteriormente, al punto da richiedere l’intervento dell’ambulanza e il trasporto in ospedale. Ma una volta giunto presso la struttura sanitaria, il piccolo muore per una peritonite acuta con perforazione.

Per accertare eventuali responsabilità il pubblico ministero titolare dell’indagine della Procura di Milano ha disposto una consulenza tecnica. Il medico dovrà svolgere sul corpo del bimbo esami istologici e tossicologici e chiarire anche se sia stato rispettato o meno il protocollo medico durante la prima visita.