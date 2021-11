Mitrovic, un attaccante in Serbo dall’Inghilterra per la Juventus?

Mitrovic è la prima alternativa a Dusan Vlahovic. Se dovesse fallire l’assalto al giocatore viola, Cherubini si butterebbe sul calciatore del Fulham

Il caso di Aleksandar Mitrovic è l’ennesimo del buon giovane, ma che non rende come sperato. Del calciatore Serbo classe ’94 si è parlato spesso negli anni, con un talento che non è ancora arrivato a sbocciare per come si è sempre sperato.

Eppure i colpi li ha sempre avuti, già al Partizan Belgrado dove è tornato dopo un prestito e riuscendo a segnare 13 reti in 28 presenze a soli 18 anni. Un bottino che ha decisamente ingolosito, con l’Anderlecht che decide di acquistarlo.

Nelle due stagioni in Belgio, il giocatore segnerà 27 gol in 50 apparizioni. Confermandosi come uno dei talenti più brillanti sul mercato e arrivando ad attrarre su di sé gli occhi della Premier League e del Newcastle. Purtroppo, però, con le Magpies il giocatore inizia il suo declino. Sono solo 14 le reti in 65 comparse.

Tra Newcastle e Fulham, il bianconero nel destino

Nel 2018 passa al Fulham, dove sembra finalmente trovare una sua quadratura. Con i Cottagers conta 139 presenze e 73 gol. Un giocatore dotato di buona fisicità e che riesce a far giocare bene anche il resto della squadra. Una punta moderna, insomma.

Potrebbe esserci altro bianconero nel suo futuro, con Cherubini che lo porterebbe allo Juventus Stadium. Se dovesse saltare la trattativa Vlahovic, almeno. Già, perché il calciatore in forza alla Fiorentina costituisce una priorità offensiva per Madama. Un giocatore giovane e su cui scommettere. Mitrovic costituisce un usato più sicuro, nonostante ancora la sua giovane età, e potrebbe essere un rincalzo di alto rilievo.