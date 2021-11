Roma, si lavora allo scambio Izzo – Kumbulla con il Torino

Marash Kumbulla è a Roma dall’estate dello scorso anno, quando il club giallorosso lo prelevò dall’Hellas Verona per circa 16 milioni di euro. Una cifra molto importante, considerando la giovane età del difensore, allora ventenne.

Lo scorso anno sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, Kumbulla collezionò ben 23 presenze. Un minutaggio altissimo, considerate anche le assenze causate da infortuni. Quest’anno invece, con l’arrivo di José Mourinho, la musica sembra cambiata.

Per l’ex Hellas sono al momento appena tre le presenze in campionato, totalizzate soprattutto per le indisponibilità dei suoi colleghi di reparto. Il classe 2000 però vorrebbe giocare con continuità, e non è detto che per farlo non possa andare altrove.

Da qui nasce l’ipotesi di mercato raccontata nelle ultime ore da Tuttosport. Tra i club più interessati al difensore della Roma vi è infatti il Torino di Ivan Juric. Il tecnico croato conosce benissimo Kumbulla, avendolo lanciato titolare nel suo Verona, e ne apprezza in pieno le qualità e le caratteristiche.

Per regalare il difensore classe 2000 al proprio allenatore, il Torino metterebbe sul piatto Armando Izzo, uscito un po’ dai radar del progetto tecnico granata. Da capire però rimane come la Roma valuti il difensore centrale napoletano, e se lo ritenga all’altezza del valore di Kumbulla.