“Mood Wines x Vision of super”: beverage e fashion insieme al Just Cavalli di Milano

Vanno di moda, piacciono ai giovani (e non solo), fanno sognare tutti nelle prime serate che hanno il sapore della bella stagione alle porte. Insomma, le bottiglie di “Mood Wines x Vision of super” (nato da un co-branding Mood Wines e Vision of Super) stanno per spopolare dopo l’annuncio di qualche settimana fa. Ora l’evento tanto atteso è quello del 16 marzo al Just Cavalli di Milano quando ci sarà la presentazione ufficiale di questo progetto che sta piacendo tantissimo al pubblico.

Fashion e beverage vanno a braccetto, una vera novità che rappresenta una virata rispetto alla tradizione. La bottiglia, con l’iconico volto della medusa mitologica, entra ufficialmente nel mondo del jetset e delle serate con una nuova veste. Come già è stato raccontato, “Vision of super” – tutto made in Italy lanciato nel 2018 da un’idea del trentenne lombardo Dario Pozzi – si sta posizionando nel luxury-streetwear. E, così, l’idea geniale di affiancarsi a Mood Wines, lanciato da Driss El Faria nel 2021, sta aprendo la strada ad un nuovo concept di sparkling con un successo strepitoso.