Morata offerto al Manchester United

I Red Devils sono alla ricerca di un attaccante fisico. Offerto Alvaro Morata, nonostante il Manchester United abbia insistito per Marko Arnautovic negli scorsi giorni

La notizia arriva dall’estero, più precisamente da ESPN, e ha del clamoroso. A quanto pare, Alvaro Morata potrebbe finire al Manchester United.

L’ex attaccante di Juventus, Chelsea e Real Madrid potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per accasarsi all’Old Trafford. Il calciatore si ritrova ad essere offerto ai Red Devils, con Ten Hag che ora ci starebbe riflettendo.

Necessità tecniche

L’allenatore ex Ajax avrebbe bisogno, infatti, di un attaccante che possa fare a sportellate lì davanti. Marko Arnautovic resterà al Bologna e gli inglesi starebbero cercando una punta che possa offrire il proprio fisico per la squadra.

Secondo Rob Dawson di ESPN, infatti “Lo United ha avuto la possibilità di ingaggiare Alvaro Morata – Erik ten Hag è desideroso di aggiungere un attaccante di supporto fisico alla sua squadra”. Non è detto che la trattativa non possa improvvisamente riaprirsi, anche se l’Atletico Madrid spara decisamente alto per privarsi del giocatore. I Colchoneros vorrebbero 30 milioni di euro per lasciar partire lo spagnolo, cifre elevate per chiunque.

Sul giocatore anche Bayern Monaco e Arsenal, con i Gunners che dopo aver preso Gabriel Jesus si sono però defilati. Ora le valutazioni finali resteranno a Ten Hag, ma una cosa è sicura: Morata non sarà bianconero. La Juventus non sembrerebbe intenzionata a rilanciare e, salvo clamorosi colpi di scena, non farà altri tentativi. I Red Devils potrebbero trovare la via spianata per l’attaccante.