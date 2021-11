MTV EMA, Aka 7even si conferma miglior artista italiano: superati anche i Maneskin

Aka 7Even si era già fatto apprezzare lo scorso anno per le sue doti artistiche e canore partecipando al programma Amici in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, ma adesso, si può dire, ha sancito uno dei momenti più alti della sua carriera.

L’artista campano, infatti, si è portato a casa l’ambito premio MTV EMA 2021 per Best Italian Act, ovvero il miglior artista italiano dell’anno. Il premio viene assegnato ogni anno da MTV nell’evento musicale che va avanti da oltre vent’anni.

L’evento si è tenuto ieri sera, 14 novembre, in diretta dalla Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria. Aka 7even è riuscito a portarsi in testa in competizione con 4 colleghi di tutto rispetto.

Madame, Caparezza, Rkomi e, soprattutto, i Maneskin. Celebrità famose in Italia e nel mondo. Dunque, Aka può dirsi davvero fiero di sé, soprattutto per esser riuscito a superare i Maneskin, che attualmente sono tra le star italiane più in voga a livello internazionale.

“Per me è un’emozione unica, anche perché per me è inaspettata, dato il fatto che arrivo davvero da un percorso lento ma soprattutto credo sia tutto prematura. Sono davvero felice non posso che accogliere questa occasione”, ha scritto sui social il cantante al termine della premiazione.