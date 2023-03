Napoli 0-1 Lazio, seconda sconfitta in campionato per gli azzurri: il commento della società

Contro la Lazio è arrivata la seconda sconfitta stagionale della SSC Napoli in Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti non sono riusciti a scardinare il muro difensivo della retroguardia biancoceleste, la quale ha punito gli azzurri con un tiro da fuori area di un fedelissimo di Maurizio Sarri, Vecino.

Da poco conclusa la partita, è arrivato il comunicato ufficiale della SSC Napoli presente sui canali social della squadra: “Ripartire. Insieme. Per Lei“. Nessun dramma, quindi, bisogna restare con i piedi per terra e non esultare fin quando non ci sarà la matematica certezza. Sul proprio sito ufficiale, la società ha lasciato un commento alla gara: “La Lazio vince al Maradona con un gol di Vecino poco dopo un’ora. Il Napoli interrompe la serie di 8 successi consecutivi in campionato. Questa l’estrema sintesi, in mezzo c’è una partita molto combattuta, di grande connotazione tattica che gli azzurri hanno governato come possesso e propositività, ma che la Lazio ha saputo impostare con una difesa aggressiva e molta compattezza. Il Napoli avrebbe potuto pareggiare con Osimhen ma il pallone è finito sulla traversa dopo un colpo di testa imperioso di Victor. Gli azzurri escono con la delusione della sconfitta ma giammai con l’onta dell’esito generale della prestazione avendo interpretato la sfida sempre con le corde della autorevolezza e della personalità. Molto bello il gol di Vecino che fa parte del corredo dei colpi che possono spezzare l’equilibrio, ma altrettanto bene il Napoli per mentalità e carattere. Marzo è appena iniziato, si torna in campo tra 8 giorni contro l’Atalanta al Maradona. La passione azzurra batte sempre forte. L’avventura continua…“

Per il Napoli si tratta di un incidente di percorso in un campionato fino a questo momento eccezionale. La squadra di Luciano Spalletti, nonostante la sconfitta, è salda al primo posto con i punti di vantaggio che possono scendere a quindici al termine della giornata di campionato.

Nella prossima gara il Napoli affronterà un’altra squadra di livello, l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. La partita si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona sabato 11 marzo alle ore 18.