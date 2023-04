Napoli 0-4 Milan, i tifosi puntano il dito contro Anguissa: “Calciatore troppo discontinuo, ci serve davvero?”

Una partita da cancellare immediatamente. Per il Napoli si tratta della terza sconfitta stagione in Serie A, una gara che si è messa subito male con gli uomini di Luciano Spalletti che non sono riusciti a prendere il campo alla squadra di Stefano Pioli.

Dopo la partita, i commenti di alcuni tifosi erano indirizzati particolarmente ad un calciatore: Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista non ha svolta una grande prestazione, e per questo è finito nel mirino dei tifosi azzurri: “Se continua a giocatore così è meglio che va subito via“, “Da quando ha rinnovato, si è montato la testa: è meglio iniziare a trovare un’alternativa“, “Calciatore troppo discontinuo, ci serve davvero?“, sono alcuni dei commenti presenti sul web.

Dopo una stagione eccezionale, una gara storta ci può stare. Per iniziare a sparare sentenze, però, è ancora troppo presto. Nel mese di aprile il Napoli affronterà altre gare importanti e il calciatore sicuramente si farà trovare pronto.