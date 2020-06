Napoli, accordo per la proroga contrattuale di Callejon fino al 31 agosto

“Il #Napoli ha raggiunto l’accordo con #Callejon per proseguire fino al termine della stagione, quindi oltre il 30 giugno. Appena i regolamenti lo consentiranno il contratto dello spagnolo sarà esteso al 31 agosto. Poi si proverà anche a parlare con lui di rinnovo vero e proprio”.

Questo il tweet postato appena qualche ora fa da Giovanni Scotto, giornalista de “Il Roma”, sul suo profilo social ufficiale. Come prevedibile il Napoli e Callejon, per fronteggiare il problema della scadenza contrattuale prima del completamente effettivo della stagione calcistica, avrebbero trovato l’accordo per una mini proroga.

Nessun problema quindi per l’ala spagnola, che potrà così giocare con il Napoli almeno fino alla fine di questa stagione che, per gli azzurri, riprenderà sabato 13 giugno con il ritorno della semifinale di Coppa Italia da disputare al San Paolo contro l’Inter.

Una buona notizia che così evita spiacevoli situazioni. Da capire se la stessa operazione andrà fatta anche per Mertens o se per quest’ultimo si farà in tempo a firmare il prolungamento contrattuale che lo vedrà legarsi al Napoli per altri due anni.