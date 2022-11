Napoli: Adama Traorè obiettivo per il futuro

La Serie A è ufficialmente in vacanza e gli azzurri hanno ben concluso questa prima parte di campionato guidando la vetta della classifica e qualificandosi agli ottavi di Champions League.

Con la sosta per i mondiali in Qatar le squadre possono concentrarsi sugli obiettivi da centrare nelle prossime sessioni mercato. Non è il caso del Napoli perché, come ha più volte fatto sapere il ds Giuntoli, non c’è l’intenzione di apportare modifiche alla rosa attuale che ha trovato il proprio equilibrio.

Gli scout, però, continuano il proprio lavoro alla ricerca di talenti da portare in maglia azzurra nelle future sessioni di mercato. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista nel mirino degli azzurri, ad affiancare il nome di Lazar Samardzic, c’è Adama Traorè, centrocampista del Wolverhampton. Lo spagnolo, nonostante il pressing per il rinnovo, sembra essere alla ricerca di una nuova avventura lontano dalla Spagna.

Su di lui, poi, c’è il Tottenham di Conte a fare da concorrente al Napoli che lo aveva già cercato nel 2019 quando il suo cartellino valeva circa 18 milioni di sterline.