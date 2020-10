Napoli, addio commosso di Younes: andrà via nelle prossime ore

In casa Napoli il pensiero è sul calciomercato. La società azzurra ha intenzione di regalare a mister Rino Gattuso una squadra a sua immagine e somiglianza e per questo, fino a questo momento, sono stati investiti milioni e milioni di euro tra il mercato di gennaio e quello estivo.

Per questo motivo, l’obiettivo della società in queste ultime ore di mercato è vendere, soprattutto per abbassare il monte ingaggi della società che, negli ultimi mesi, è aumentato sopra il livello fissato dalla dirigenza.

La prima cessione sarà quella di Amin Younes, il quale ha trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte e nelle prossime ore si trasferirà in Germania.

Nonostante le poche presenze in maglia azzurra, Younes è comunque entrato nel cuore dei suoi compagni di squadra. Durante l’ultimo allenamento, il giocatore è quasi andato via in lacrime salutando i suoi amici Mertens, Insigne, Llorente. In queste ore ha già iniziato il trasloco della sua abitazione per dirigersi verso la Germania.

Younes andrà via in prestito per due anni alla cifra di circa un milione di euro e poi scatterà il diritto di riscatto a favore della società tedesca. Si tratta di una misura importante dal momento che il Napoli, con questa cessione in prestito, risparmierà per ben due anni l’ingaggio di un calciatore difficile da cedere.