Napoli, ADL avrebbe offerto un nuovo rinnovo a Dries Mertens: le cifre e la risposta del calciatore

Che ormai i rapporti tra Mertens e il Napoli siano praticamente al minimo storico, è un dato di fatto. Tanto è vero che perfino molti tifosi si sono rassegnati all’idea di perdere il belga a fine anno. Quest’ultimo, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed attualmente non è stato trovato nessun accordo col presidente Aurelio De Laurentiis.

Nelle ultime ore, Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato una nuova proposta migliorando l’offerta precedente. Al giocatore, infatti, il numero uno azzurro avrebbe offerto un contratto di due anni a 4,2 milioni di euro a stagione. La risposta del campione azzurro, però, non si sarebbe fatta attendere.

L’attaccante belga, infatti, sembra non discostarsi dalle richieste iniziali. A Dries, infatti, potrebbe anche andare bene la cifra offerta dalla società, ma continua a pretendere un bonus alla firma di 5 milioni di euro, una cifra che Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di soddisfare. Inoltre, Mertens avrebbe fatto anche un’altra richiesta, ovvero quello di estendere il contratto di un altro anno e portarlo a tre anni. A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Dries Mertens, quindi, sta pensando soprattutto ad avere garanzie per il prossimo futuro. Vorrebbe, infatti, restare a Napoli per i prossimi tre anni. Tuttavia, sarà difficile trovare un punto d’incontro. Tra la richiesta di Mertens e quella di Aurelio De Laurentiis, infatti, ballano quasi 10 milioni di euro di differenza. Considerando l’età del giocatore, infatti, il presidente non vuole offrire un contratto di tre anni e tanto meno il bonus alla firma.

Secondo quanto evidenziato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, inoltre, Dries Mertens avrebbe visitato Roma per la seconda volta dopo poco tempo e dietro vi potrebbe essere proprio l’interesse della società giallorossa. Il giornale, infatti, rivela che dopo aver pranzato, Dries Mertens è stato avvicinato da un tifoso giallorosso per chiedergli del suo passaggio alla Roma. Il giocatore non ha proferito parola ma ha risposto con un sorriso compiaciuto.