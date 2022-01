Napoli, ADL crede in Meret: pronto contratto fino al 2026

Aurelio De Laurentiis crede fortemente in Alex Meret. Il portiere partenopeo non sta passando un bel momento, con David Ospina che, ancora una volta, gli ha tolto il posto da titolare.

Nonostante tutto, però, il presidente azzurro è pronto a rinnovare il contratto al suo portiere. L’incontro con l’agente è infatti previsto nelle prossime settimane.

De Laurentiis ha fatto capire a Meret che deve solo attendere la sua occasione e farsi trovare sempre pronto da parte dell’allenatore.

Alex Meret è quindi pronto a rinnovare il suo contratto con gli azzurri fino al 2026, una decisione che è arrivata direttamente dal presidente del club partenopeo.

Meret, alla fine, potrebbe decidere di continuare la sua avventura in azzurro anche per via del contratto in scadenza di David Ospina. Quest’ultimo, infatti, al momento non ha ancora rinnovato con il club e il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno.