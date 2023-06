Napoli, ADL è disposto a cedere Giuntoli alla Juventus in cambio di un calciatore?

Aurelio De Laurentiis è senza dubbio uno dei migliori presidente del massimo campionato italiano. Grazie ai suoi contratti, calciatori e dirigenti sono vincolati e non hanno la possibilità di andare via senza soddisfare le condizioni imposte dalla SSC Napoli. È quanto sta succedendo con Cristiano Giuntoli, il quale avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi alla Juventus.

Il presidente partenopeo, però, non sembra per niente convinto. Non vuole cedere ad una rivale, infatti, il dirigente con cui ha programmato le strategie per gli ultimi otto anni. Aurelio De Laurentiis, però, sarebbe disposto a svincolarlo con un anno di anticipo con un importante scambio con i bianconero: Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale è infatti in uscita dai bianconeri ed è sempre stato un pupillo del presidente.

Difficilmente, però, la Juventus accetterà una condizione del genere. L’attaccante, nonostante la sua stagione non esaltante, è valutato circa 30 milioni di euro e molti sarebbero i club disposti ad investire su di lui.