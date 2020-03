Napoli, ADL sta preparando un ‘colpo da teatro’?

Dries Mertens è diventato, insieme con Marek Hamsik, il calciatore che ha segnato più reti nella storia della SSC Napoli. Il grande traguardo è arrivato proprio in una partita importante, quella contro il Barcellona, con una rete meravigliosa.

Dopo il gol contro la squadra di Lionel Messi, l’attaccante belga ha avuto un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis per parlare del suo rinnovo contrattuale con la SSC Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, l’incontro ha avuto esito positivo con l’attaccante che presto potrebbe mettere nero su bianco ed ufficializzare il proseguo della sua avventura con la maglia partenopea.

Per il rinnovo di Dries Mertens, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe pensando ad uno dei suoi classici colpi di teatro. Per questo, il numero uno azzurro avrebbe già deciso di annunciare il rinnovo dell’attaccante prima della partita contro il Barcellona.

Il giornalista SKY, Luca Marchetti, ha parlato delle cifre del possibile rinnovo di Dries Mertens: “Sarà di durata biennale, a sorpresa qualcuno parla anche di un’opzione per un terzo anno. Lo stipendio sarà superiore ai 4 milioni di euro”.

All’interno del contratto di Dries Mertens, secondo alcune indiscrezioni, vi sarebbe anche una clausola particolare che potrebbe portare il calciatore a rimanere in azzurro non per due anni, ma per tre. Inoltre, vi sarebbero dei bonus importanti legati al raggiungimento della Champions League e di una soglia di gol stagionali fissati a quota venti.