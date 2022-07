Napoli alla ricerca del vice-Meret, si pensa a Kepa

La sessione di mercato è ancora in corso e il Napoli, che sta mettendo a punto diversi colpi, è alla ricerca di un sostituto da affiancare a Meret.

Il portiere, infatti, è un nodo importante per la squadra e attualmente il club azzurro non ha nessuna certezza. E’ stato lo stesso esperto di mercato, Alfredo Pedullà, che ai microfoni di Sportitalia ad esprimersi riguardo la questione portiere in casa Napoli.

Secondo quanto dichiarato non ci sono certezze per il rinnovo di Meret in quanto ha tra le mani un contratto che prevede il rinnovo fino al 2027 ma non ha ancora firmato. Quindi gli azzurri il club ha bisogno di tutelarsi anche nel caso di un’eventuale partenza e sembra aver puntato gli occhi su Kepa. Anche per quanto riguarda l’ex Chelsea non ci sono certezze.