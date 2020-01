Napoli, Allan non convocato per il match con la Lazio: infortunio o punizione?

Questa sera al San Paolo andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia che vedrà contendersi il passaggio del turno Napoli e Lazio. Per gli azzurri sarà una partita di ancora maggiore importanza, considerando il periodo nero da cui non si riesce ad uscire.

Il match può rappresentare l’occasione per cambiare finalmente marcia, andando avanti in una competizione, sulla carta, alla portata del Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso dovrà però fare i conti questa sera con parecchie assenze: su tutte spiccano quelle degli infortunati Mertens e Koulibaly. Oltre ai giocatori precedentemente citati mancherà anche Allan, su di cui è scoppiato un caso.

Dopo essere stato sostituito nella gara contro la Fiorentina infatti il centrocampista brasiliano è scappato negli spogliatoi e, secondo la ricostruzione de La Repubblica, avrebbe anche abbandonato per primo il San Paolo. Un segno che dimostra ancora di più l’invivibile atmosfera che si respira nell’ambiente azzurro.

Poche ore dopo sono comunque poi arrivate le scuse del calciatore, al mister ed ai compagni. La sua esclusione dai convocati per la gara di Coppa Italia ha fatto subito pensare ad una scelta punitiva per quanto accaduto al San Paolo. Ufficialmente però la società SSC Napoli ha parlato di un affaticamento muscolare per Allan, confermato anche dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Appare ora difficile capire la realtà dei fatti, fatto sta che Allan non farà parte dell’importantissimo match di Coppa Italia contro la Lazio e la sua indisponibilità è una notizia molto pesante per l’economia tattica della squadra.