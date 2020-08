Napoli, Allan verso l’Atletico Madrid: spunta una contropartita tecnica

Già da alcuni giorni è nell’aria il forte interessamento dell’Atletico Madrid per Allan. Il centrocampista azzurro è in uscita dal Napoli e per lui si stanno muovendo vari club. Fino a poco tempo fa in pole position vi era sicuramente l’Everton di Carlo Ancelotti, ora invece sembra che i colochoneros di Simeone abbiano cambiato le gerarchie.

La valutazione di Allan si assesta al momento intorno ai 40 milioni. L’Atletico Madrid però, per attenuare la richiesta di liquidità da parte del Napoli, starebbe pensando all’inserimento di una contropartita tecnica, come riportato in queste ultime ore da La Repubblica.

Il nome in questione che potrebbe passare da Madrid a Napoli corrisponde a Hector Herrera. Il messicano piaceva molto alla dirigenza azzurra ai tempi del Porto anche se all’epoca del trasferimento non se ne fece nulla. Ora il centrocampista è tornato di moda in quel di Napoli, soprattutto alla luce della cessione di Allan.

Da dire comunque che Allan ed Hector Herrera non siano proprio due giocatori dalle stesse caratteristiche tecniche. L’azzurro ha più qualità di rottura, il secondo invece non disdegna il gioco con palla tra i piedi, nonostante sia molto abile in entrambe le fasi.

L’arrivo del centrocampista messicano a Napoli non dovrebbe quindi escludere l’acquisto di un sostituto di Allan, anche se i piani della società azzurra per rifondare il proprio centrocampo sono al momento tutt’altro che chiari e delineati.