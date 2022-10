Napoli, annuncio Meret in arrivo. Fedele: “Non adatto per una squadra da Scudetto”

L’entusiasmo, in casa Napoli, è lampante, con il i tifosi azzurri estasiati dalle prestazioni della squadra partenopea, la quale è riuscita a conquistare il primato in classifica in Serie A. Tra i migliori in campo delle ultime partite, anche il portiere Alex Meret.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, è fatta per il rinnovo di contratto del portiere azzurro, il quale andrà a guadagnare 1.7 milioni di euro a stagione con vincolo fino al 2024 ed opzione per altri due anni.

La proprietà azzurri si è infatti convinta a puntare su portiere e per questo l’annuncio sarebbe questione di giorni.

Non tutti, però, sono d’accordo sul potenziale di Alex Meret. Tra questi anche Enrico Fedele, il quale ha criticato il portiere partenopeo, non ritenendolo adatto per una big: “Se fossi il dirigente di una grande squadra non prenderei Meret: mi riferisco a quelle compagini che devono vincere lo scudetto“.

“Il primo motivo è che la difesa non ha fiducia in lui perché non ha personalità. Accadeva l’anno scorso ma anche in questa stagione. Inoltre è fragile e non parlo dell’aspetto caratteriale, ma quello relativo all’impatto fisico. Le prestazioni finora sono state ottime, ha fatto una parata in Scozia coi Rangers eccezionale, ma io non lo considero un ‘padrone’ dell’area di rigore“.