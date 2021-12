Napoli-Barça, Pedri: “Rivale difficile, con loro gioca un mio grande amico”

L’urna dei sorteggi di Europa League non è stata molto favorevole alla SSC Napoli, la quale ha pescato forse l’avversario peggiore anche se in un momento di forma non eccezionale, il Barcellona.

Nella squadra catalana gioca anche un giovane calciatore che durante la scorsa stagione ha ricevuto diversi apprezzamenti, il centrocampista Pedri.

Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSport, rivelando anche la sua amicizia con un calciatore partenopeo, Fabian Ruiz: “Gli azzurri sono davvero molto forti, e poi in quella squadra gioca anche un mio grande amico: Fabian Ruiz“.

“Il Napoli è un rivale difficile, ma in ogni caso non ci sono ostacoli che non si possono superare“.

Il calciatore spagnolo ha infine dichiarato in merito al premio ricevuto dalla testata giornalistica: “Sono molto contento di stare qui per ricevere il premio come le altre leggende che in passato lo hanno conquistato“.