Napoli Campione d’Italia – Qual è il rendimento dei calciatori in prestito?

Il Napoli del presidente De Laurentiis nella serata di ieri ha festeggiato il terzo scudetto della storia azzurra allo stadio Diego Armando Maradona. La festa iniziata alla Dacia Arena negli scorsi giorni è proseguita in casa dove ad accogliere la squadra c’era uno stadio pieno.

Il presidente De Laurentiis ci ha tenuto a specificare che questo non può essere considerato assolutamente un punto d’arrivo bensì un punto di partenza per sognare ancora più in grade e raggiungere traguardi sempre più importanti.

Dunque non è scontato che nella prossima stagione possa tornare in maglia azzurra qualche giocatore attualmente in prestito che ha fatto particolarmente bene quest’anno. Ma chi sono questi calciatori?

In osservazione c’è sicuramente Alessandro Zanoli, attualmente in prestito alla Sampdoria in seguito allo scambio con Bereszynski. Con 21 presenze totali, Zanoli ha segnato anche il suo primo gol in Serie A.

A seguire, Giuseppe Ambrosino che è letteralmente esploso con la maglia della Primavera tanto da ricevere una chiamata dal Como e dal Cittadella in Serie B totalizzando 16 presenze e 2 gol.

Ma non solo, in osservazione ci sono anche Michael Folorunsho e Sebastiano Luperto che hanno totalizzato rispettivamente 7 gol in 25 partite in Serie B e ben 100 presenze in Serie A.

Infine, Nikita Contini, portiere ucraino che nella scorsa sessione di mercato sembrava destinato al ritorno in maglia azzurra. In realtà, Contini è poi finito in prestito alla Reggina in Serie B con cui ha totalizzato solamente 5 presenze.