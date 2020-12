Napoli, Cassano all’attacco: “Bisogna comprare 4 campioni. Osimhen spesa folle!”

Quando parla “FantAntonio” Cassano non è mai banale e anche in una cornice informale come una diretta sul canale Twitch di Bobo Vieri, riesce a pungolare la mente di chi lo ascolta. Questa volta il discorso è subito virato sul grande tema della scorsa giornata di campionato, vale a dire la debacle del Napoli in casa della Lazio. Lasciando stare il risultato, quello che proprio non è sceso giù al talento barese è la netta involuzione degli azzurri rispetto agli anni precedenti.

Per Cassano uno dei tanti problemi che affliggono il Napoli sarebbe una sessione di mercato affrontata con troppa superficialità. “Il Napoli, per fare il salto di qualità” , spiega il fantasista di Bari vecchia, “deve prendere almeno tre, quattro campioni. Finora ha un campionissimo come Kalidou Koulibaly, un calciatore fantastico come Zielinski e il migliore giocatore italiano che è Lorenzo Insigne. Non so, però, dove vuole arrivare il Napoli”.

Una sciabolata che non ammette repliche e che non fa sconti alla dirigenza azzurra. Il Napoli, per Cassano, rimane una buona squadra che però, per poter lottare per il vertice ha bisogno di maggiori investimenti sul mercato.

Altro tema che farà riflettere e forse anche scaldare il tifo partenopeo è il giudizio verso il grande colpo di mercato dell’estate scorsa, vale a dire l’ingaggio del giovane attaccante nigeriano Victor Osimhen. “Hanno preso Osimhen per 70 milioni,è un investimento folle: o fai come Higuain dal Real Madrid o in piazze così devi andare a prendere uno affermato. Victor ha tutto da dimostrare”. Per Fantantonio, dunque, il problema è che non si può sempre fare affidamento sulle potenzialità. Il Napoli ha bisogno di campioni già pronti per il definitivo salto di qualità.

Ma non finisce qui. Cassano in diretta è un fiume in piena e con la solita aria da guascone afferma: “Manca qualcosa anche per quello che concerne i laterali difensivi. Poi in difesa ci sono Maksimovic, Manolas, faccio poco affidamento su una squadra che vuol vincere lo scudetto così. Non posso pensare che Petagna faccia il centravanti titolare ora. Si tratta di un buon giocatore, non di un campione”. Game. Set. Match.