Napoli, c’è Inzaghi per il dopo Gattuso: Adl in attesa di una mossa di Lotito

Allegri e Spalletti altri due nomi caldi, ma sui quali non si hanno conferme

Il Napoli è attualmente in corsa per conquistarsi un posto in Champions League, e nelle ultime partite ha conquistato senza dubbio ottimi risultati, tra cui la vittoria contro il Milan, diretta avversaria.

Purtroppo, questo non sembra basterà per riconfermare Gattuso al comando della squadra partenopea, e Aurelio De Laurentiis è già al lavoro da tempo per individuare chi potrà essere il suo successore.

Attualmente la lista dei possibili pretendenti è congelata, proprio per concentrarsi al massimo sulla volata finale in campionato. Tuttavia, arrivano dal Mattino, noto quotidiano di Napoli, le ultimissime su questa situazione.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ventre, se Lotito lascerà partire Simone Inzaghi, potrebbe essere lui il tecnico in pole per prendere il posto dell’ex campione del mondo. Spalletti ed Allegri sono altri due nomi caldi, ma di cui al momento non si hanno conferme.

Per quanto riguarda il futuro club di Gattuso, invece, il futuro è ancor più incerto. Il calabrese sa dell’interesse della Fiorentina verso di lui, ma non vuole interessarsi ad altre situazioni prima della fine del campionato. Vedremo, dunque, cosa ci riserveranno i prossimi mesi.