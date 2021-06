Napoli, centrocampista cercasi: De Paul in pole, Basic il piano B

Come racconta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, in casa Napoli continua la ricerca per l’acquisto di un centrocampista centrale. Nella zona nevralgica del campo infatti la rosa partenopea rischia di rimanere scoperta: Fabian Ruiz è in bilico tra cessione e permanenza e potrebbe salutare il club dopo Euro2020, Lobotka è un’incognita, Elmas non appare ancora maturo.

Insomma, indipendentemente dalle cessioni, qualcosa Cristiano Giuntoli pare dover necessariamente fare. Ecco allora delineati i profili maggiormente indiziati per indossare la maglia azzurra nella prossima stagione, sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.

Il piano A del Napoli rimane Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese è un vecchio pallino del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale si è letteralmente invaghito delle sue prestazioni. La trattativa non è facile anche perché la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

De Paul appare così la naturale soluzione all’eventuale addio di Fabian Ruiz. In caso di permanenza dello spagnolo ed in caso di difficoltà a trattare con l’Udinese, è comunque già pronto il piano B.

Si tratta di Toma Basic, di cui si sta parlando sempre più spesso in ottica Napoli. Il centrocampista croato, classe ’94, ha disputato un’ottima stagione a livello individuale in quel di Bordeaux, nonostante un’annata infelice del club francese.