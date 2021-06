Uomini e Donne, Giulia De Lellis: “Spero di avere la stessa obiettività che ha Maria De Filippi”

Pronta per la carriera da conduttrice, Giulia De Lellis sogna di essere come Maria

Giulia De Lellis è pronta per la sua prossima avventura: la conduzione di Love Island su Discovery+. L’influencer 25enne si sta preparando al massimo per questa nuova esperienza ma non nega di avere un po’ di timore. Il programma debutterà lunedì 7 giugno sulla e terminerà il 4 luglio.

LE PAROLE DELLA DE LELLIS – Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Love Island Italia ed è stata una bella occasione anche per conoscere l’influencer. La ragazza si è mostrata molto umile e ha spiegato di non essersi mai montata la testa. Per lei fare tv è un sogno che si realizza ma ha comunque paura di fallire.

“Ho pensato che fossero dei folli ad affidarmi la conduzione e che mi stessero dando una grande responsabilità” ha ammesso la ragazza, la quale si è comunque detta molto felice e soddisfatta della grande possibilità.

A CHI SI ISPIRA? – Per la conduzione, la 25enne si ispira molto a Maria De Filippi, donna che l’ha lanciata nel mondo della tv. Giulia, infatti, ha grande ammirazione per la padrona di Uomini e Donne e spera di poter fare bene come lei.

“Spero di avere la stessa obiettività che Maria ha in Uomini e Donne, che non è essere distaccata ma obiettiva per non influenzare i ragazzi. Maria è calma e controllata, non distaccata, capace di creare rapporti meravigliosi ma sempre obiettiva” ha dichiarato l’influencer.