Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: “Finita tra noi, le motivazioni”

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger non sono più una coppia, a renderlo noto la figlia della famosa Eva. Dopo alti e bassi portati avanti per diverso tempo, i due hanno deciso di intraprendere due strade diverse e mettere un punto alla loro storia d’amore. Quali sono le motivazioni? A rivelarlo la ragazza su Instagram.

MERCEDESZ SPIEGA I MOTIVI DELLA ROTTURA – Tempo fa, Lucas Peracchi confermò su Instagram la fine della relazione ma la ragazza si presentò da Barbara D’Urso spiegando che in realtà si trattava solo di un forte litigio. A quanto pare, una seconda possibilità non è servita a molto: i due hanno chiuso ufficialmente.

Su Instagram, tramite delle stories, Mercedesz ha spiegato anche i motivi della rottura. “Confermo che non stiamo più insieme. Per quanto riguarda le motivazioni non sono cambiate rispetto a quelle che avevo detto da Barbara d’Urso” ha detto la ragazza.

Da Barbara, infatti, la figlia di Eva Henger ha ammesso di avere una relazione ricca di incomprensioni e problemi. “Siamo due teste calde” ha dichiarato la ragazza. Insomma, a quanto pare è impossibile tornare insieme.

“Ragazzi me lo state continuando a chiedere… Io e Lucas non stiamo più insieme, ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto. Per quanto riguarda le motivazioni, non sono cambiate da quelle che avevo raccontato a Barbara, è stata un’avventura bellissima ma purtroppo si è conclusa” ha scritto su Instagram Mercedesz.