Napoli, contatti per Marcus Thuram: il Borussia chiede 25 milioni

Notizia di calciomercato interessante è arrivata queste ore dalla Francia, lanciata dal media sportivo L’Equipe. Stando a quanto riportato, Marcus Thuram, figlio dell’ex campione del mondo Lilian, potrebbe trasferirsi in Italia.

Nell’ultima stagione infatti l’attaccante francese ha inanellato una serie di ottime prestazioni, che hanno fatto sì che si registrassero su di sé sempre più interessamenti da club provenienti da ogni parte del mondo. Ed ovviamente non potevano mancare squadre di Serie A.

Come scritto da L’Equipe, Napoli e Roma hanno mosso i primi passi per sondare il terreno. In particolare il club partenopeo ha già avviato i primi contatti con l’agente dell’attaccante, Mino Raiola. Con il calciatore e l’entourage non dovrebbero esserci particolari problemi, l’ostacolo più grande è però rappresentato dall’eventuale trattativa da portare avanti con il Borussia Monchengladbach.

Il cartellino di Marcus Thuram viene infatti valutato attualmente circa 25 milioni di euro. La cifra è ritenuta troppo alta e per tale motivo Napoli e Roma non sono così convinte di poter chiudere l’affare. L’unica via percorribile è quella di trovare un accordo importante col calciatore, in modo da influenzare il club tedesco a lasciarlo andare via.

Nel caso del Napoli comunque appare difficile che Thuram possa arrivare senza che prima venga fatta registrare qualche operazione in uscita. Le eventuali cessioni di Petagna e Ounas su tutti però, permetterebbero al club di racimolare un bel tesoretto, sicuramente sufficiente per mettere a segno l’affondo decisivo.