Napoli, continua lo sciopero degli ultras: ecco la situazione

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto della situazione su un’altra situazione caldissima in casa Napoli: la quantità dei tifosi presenti allo stadio. Si perché se da sempre alle pendici del Vesuvio ogni match veniva caratterizzato da un tifo caloroso ed assordante, nella difficile stagione attuale anche gli ultras azzurri stanno venendo a mancare.

Il motivo però non è affatto da ricondurre alla mancanza di risultati. Gli ultras napoletani infatti si sono sempre distinti per il “al di là del risultato“. La causa dell’assenza dei gruppi organizzati è da identificare con lo sciopero di questi ultimi, in protesta contro il nuovo regolamento d’uso del San Paolo.

Da quest’anno infatti sono entrate in vigore, nel recentemente ristrutturato impianto sportivo di Fuorigrotta, delle norme molto restrittive che impedirebbero, con multe e addirittura daspi, il consueto tifo organizzato. Ecco allora che i gruppi organizzati, sia di curva A che di curva B, hanno optato per uno sciopero da tempo indeterminato.

La stessa situazione andrà in scena ovviamente anche il 6 gennaio per la partita casalinga contro l’Inter. Gli ultras rimarranno fuori lo stadio, probabilmente con qualche manifestazione. Neanche contro i nerazzurri quindi vi sarà il pienone, con il numero di presenze che dovrebbe toccare la cifra di 40mila persone. E, ciò che più duole, mancherà quindi lo splendido tifo azzurro che ci aveva fatto appassionare in questi anni.