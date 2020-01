Mercato – Kurzawa si offerto alla Juventus: la società ha declinato la proposta

La Juventus è alla ricerca di un terzino sinistro per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. Il tecnico al momento ha a disposizione solo Alex Sandro in quella posizione, ma con la Juve impegnata su tre fronti il brasiliano non può giocarle tutte, per tale motivo Sarri ha chiesto una mano dal mercato.

OCCASIONE – Stando a quanto riporta il Corriere di Torino, nelle ultime ore Layvin Kurzawa, terzino classe 92′ del PSG, si sarebbe offerto alla Juventus. L’esterno francese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e cerca una nuova sistemazione a gennaio. Il PSG attende offerte ed è pronto a lasciar andare il giocatore per una manciata di milioni.

‘NO SECCO’ – Puntuale la risposta del club bianconero che ha declinato la proposta. Al momento i piani di Paratici sono totalmente differenti, il direttore sportivo cerca giocatori congeniali al modo di giocare di Sarri e il francese non sembra avere le caratteristiche adatte.

OBIETTIVI – Al momento sulla lista del ds c’è il nome di Emerson Palmieri, già allenato da Sarri ai tempi del Chelsea. Oltre al brasiliano piace anche Meunier, sempre del PSG. Il belga potrebbe essere inserito nello scambio con De Sciglio.