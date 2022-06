Napoli, dalla Spagna arriva una clamorosa notizia: Januzaj vicino al club azzurro

Il mercato del Napoli al momento sembrerebbe bloccato, se non per il probabile rinnovo di Alex Meret. Tuttavia, dalla Spagna è appena arrivata una clamorosa notizia su Adnan Januzaj e sul possibile arrivo nella squadra azzurra.

Indiscrezioni dalla Spagna

Adnan Januzaj è un esterno offensivo belga del Real Sociedad seguito in passato dal Napoli. In queste ultime ore, il suo nome è stato accostato di nuovo al club azzurro poiché da venerdì si libererà a zero considerando la scadenza del suo contratto prevista per oggi.

Il portale spagnolo Todofichajes si è sbilanciato parecchio su questa trattativa parlando di un affare quasi concluso con il Napoli. “Le negoziazioni con l’agente del giocatore sono molto avanzate e l’affare potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni” si legge sul portale.