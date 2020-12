Napoli, De Laurentiis apre alla cessione di Lobotka al Torino?

Il Napoli vigila con attenzione la situazione di Stanislav Lobotka. Il giocatore slovacco, arrivato solo un anno fa dal Celta Vigo per 20 milioni di euro è uno dei grandi rimpianti della dirigenza azzurra. Problemi di ambientamento e di inserimento nel modulo di Gattuso lo hanno bloccato fino a diventare un sostituto di lusso della formazione campana. Su di lui, da tempo c’è un grande interesse da parte del Torino. L’apertura alla trattativa c’è, ma solo a determinate condizioni.

Le strade di Lobotka e il Napoli sono destinate a separarsi. Purtroppo l’acquisto last minute del calciomercato invernale 2020 non ha avuto l’impatto desiderato sul club partenopeo, finendo per collezionare sparute e brevi presenze nell’anno solare. Condizioni che hanno fatto decidere il Napoli per una cessione che non faccia registrare una dolorosa minusvalenza.

Nonostante un’accoglienza un po’ freddina da parte del mercato, non sono mancati sondaggi e richieste per l’ex centrocampista del Celta che in Italia ha colpito l’attenzione soprattutto del Torino. Marco Giampaolo è pronto a scommettere sul talento del ventiseienne slovacco e spera di poterlo presto aggregare alla sua mediana rimasta orfana di Baselli, vittima di un infortunio che lo terrò lontano dai campi per diversi mesi.

L’offerta dei Granata prevede, come riporta Tuttosport, un prestito con diritto di riscatto. Una modalità che potrebbe piacere a De Laurentiis che, così facendo, proteggerebbe in parte il suo investimento.

Per ogni giorno passato da Lobotka senza giocare il suo valore diminuisce in maniera inesorabile. L’ingaggio di Lobotka è di circa due milioni di euro ed è alla portata del club di Cairo, e a De Laurentiis non dispiacerebbe di liberarsi di un ingaggio così importante.