Napoli, De Laurentiis chiede 20 milioni per Milik: Inter e Milan si defilano

In casa Napoli si parlerà ancora per un bel po’ di tempo di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco infatti, separato in casa dalla fine della scorsa stagione, deve ancora scegliere il suo futuro. Il bivio è drastico: cambiare aria a gennaio oppure rimanere in tribuna fino alla fine dell’anno calcistico.

Una cessione nella sessione invernale di calciomercato non risulta però affatto facile, a causa delle richieste delle varie parti. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Arkadiusz Milik vorrebbe dalla sua futura squadra ben 4 milioni all’anno e soprattutto la partecipazione alla UEFA Champions League.

Richiesta alta anche quella sparata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale chiede addirittura 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore polacco, nonostante i soli 6 mesi rimanenti di contratto.

Una richiesta quasi folle che sa di ripicca nei confronti del calciatori. Le varie pretese hanno fatto defilare i vari club che stavano inseguendo le tracce di Milik. Recentemente in Italia si erano fatti vivi ad esempio Milan ed Inter, dall’estero la pista Tottenham non è mai decollata del tutto.

Lo scenario di guerra fredda che si respira tra le parti in quel di Napoli di certo non aiuta una serena trattativa, che ora potrebbe slittare alla prossima estate quando Milik potrà accasarsi nel nuovo club senza dover dar conto alla dirigenza azzurra.