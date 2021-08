Napoli, De Laurentiis elogia Castel di Sangro: “Che grande scoperta, c’è della qualità”

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Abruzzo Rete 8, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del ritiro di Castel di Sangro e delle bellezze della terra in cui attualmente si trova.

“L’accordo sarà sei anni + sei, qui in Abruzzo ci troviamo benissimo. Questa Regione per noi è stata una scoperta e c’è della qualità. Ad esempio anche per fare cinema è ottimo, come ad esempio Pescocostanzo che è un paese da prendere in considerazione“.

“Complimenti per gli impianti sportivi di Castel di Sangro e a Rivisondoli che ha una pista sciistica davvero molto bella“.

Aurelio De Laurentiis ha elogiato la location del nuoto ritiro estivo ed ha apprezzato la città che in questi giorni lo sta ospitando.

Aurelio De Laurentiis ha infine dichiarato: “Il comprensorio di Castel di Sangro riunisce tre situazioni particolari: una impiantistica sportiva fuori dal comune, poi Rivisondoli che ha dotazioni alberghiere di alto livello, e Roccaraso che è importante nelle competizioni sportive sciistiche“.