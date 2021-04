Napoli, De Laurentiis in cerca di acquisti di spessore: idee Lamela e De Paul

In quel di Napoli in quest’ultima stagione si sta parlando tantissimo di un possibile ridimensionamento alla vigilia del prossimo anno calcistico. Eppure i rumors di calciomercato che filtrano nelle ultime ore vanno in una dimensione totalmente opposta.

Il Napoli di Gattuso infatti sembra aver finalmente ingranato la marcia ed un posto in Champions League è ora nelle corde della squadra, che ha in mano il proprio destino calcistico. Inoltre le casse del club, nonostante il brutto periodo economico causato dalla pandemia da Covid-19, non hanno riscontrato un danno così evidente, anzi.

Ecco allora che nel preparare la prossima stagione Aurelio De Laurentiis sta pensando a tutt’altro che a ridimensionare la squadra. Forse ci sarà una cessione eccellente, con uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz probabile partente, ma vi saranno innesti del medesimo spessore.

Non a caso, gli ultimi nomi che circolano in orbita azzurra sono quelli di Rodrigo De Paul ed Erik Lamela. Si tratta di due calciatori di qualità e dal profilo internazionale, per i quali potrebbe essere sborsata una cifra non indifferente.

Il Napoli ha già intessuto contatti con gli agenti di entrambi. Per De Paul potrebbe esserci bisogno di una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro da versare nelle casse dell’Udinese. Discorso diverso va fatto invece per Lamela: il talento argentino è in scadenza nel 2022 ed il valore del suo cartellino è quindi fortemente deprezzato. Da capire però rimane quanto l’ex Roma chiede di ingaggio.