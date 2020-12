Napoli, De Laurentiis inizia a dubitare di Gattuso ma non riprenderebbe mai Sarri

Quello di Maurizio Sarri è un nome che continua ad aleggiare insistentemente sul progetto tecnico del Napoli. Dal suo addio infatti la squadra azzurra non è mai riuscita a decollare e convincere del tutto. Prima Carlo Ancelotti, partito benissimo e finito nel peggiore dei modi. Poi Gattuso, abile nel compattare la squadra e nel donarle un’anima nella sua prima stagione sulla panchina partenopea, meno abile nel dare continuità tecnica al gioco nell’attuale stagione calcistica.

Dunque, se da un lato il Gattuso uomo merita 10 sotto tutti i punti di vista e di questo è fermamente convinto anche Aurelio De Laurentiis, sul Gattuso allenatore iniziano a sorgere i primi dubbi. Le ultime 3 partite disputate dal Napoli (Inter, Lazio e Torino) rappresentano probabilmente il punto più basso della gestione tecnica dell’allenatore calabrese.

Tale situazione, con il rinnovo contrattuale non ancora arrivato, pone Gennaro Gattuso in bilico tra la permanenza e l’addio. Aurelio Del Laurentiis si fida ancora dell’ex Milan, il quale ovviamente avrà ancora tempo per riprendere in mano le redini della propria squadra, ma tale fiducia non è più incondizionata come in principio.

Ed ecco allora che lo spettro di Maurizio Sarri continua ad aleggiare ancora più insistentemente in quel di Castel Volturno. A quanto pare però solo tra il popolo napoletano, che difficilmente dimenticherà il triennio vissuto con l’allenatore toscano. Secondo infatti il giornalista Emanuele Cammaroto, il presidente Aurelio De Laurentiis non riprenderebbe mai Maurizio Sarri alla guida tecnica della propria squadra.

Come più volte dimostrato nel corso della sua esperienza presidenziale infatti, il patron azzurro non è solito preferire le ‘minestre scaldate’, come lui stesso spesso afferma. Oltretutto il divorzio con Sarri non è stato molto pacifico, ed entrambi sono due tipi piuttosto orgogliosi.