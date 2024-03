Napoli, De Laurentiis sogna Antonio Conte in panchina

Il Napoli è alle prese con una delle stagioni calcistiche più difficili da superare. Da campioni d’Italia a lottare per un pareggio, non è cosa da poco. La squadra sembra totalmente sconnessa, il cambio allenatore non ha aiutato molto, nonostante la patata bollente sia passata nelle mani di mister Calzona. Aurelio De Laurentiis vuole chiarezza e concretezza dalla squadra e si sta già adoperando per non rifare gli stessi errori a partire dal nuovo campionato.

Antonio Conte nel mirino del club

Per il futuro della panchina del Napoli, il desiderio più grande del patron degli azzurri rimane sempre Antonio Conte, un allenatore che è stato oggetto di lunghe trattative nel corso di quest’anno e per il quale il presidente azzurro sarebbe disposto a investire senza riserve.

Nonostante i tentativi precedenti, Conte ha declinato l’offerta in un momento delicato e la situazione attuale del Napoli, combinata con le possibili cessioni estive, rende difficile un suo ritorno.

Tuttavia, non è da escludere che De Laurentiis possa riprovarci e mettere in atto nuovi sforzi per convincerlo. Queste sono le riflessioni espresse nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.